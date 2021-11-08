Саакашвили перевели в самое опасное место для его жизни – Глдани, заявляет нардеп Ясько

Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который голодает 39-й день, без согласования с родственниками и адвокатами из тюрьмы в городе Рустави перевели в Глдани, сообщила депутат Верховной Рады и гражданская супруга Саакашвили Елизавета Ясько.

"Вопреки заявлениям консилиума врачей, грузинского и украинского обмудсменов, позиции Украины; его перевели в самое опасное место для его жизни - Глдани!", - сообщила Ясько на своей странице в Facebook.

Ранее Ясько писала, что Саакашвили в неизвестном направлении вывезли из тюрьмы в городе Рустави.

"Где-то час назад в неизвестном направлении Михаила вывезли из тюрьмы. Перемещение его ни с родственниками, ни с адвокатами не было согласовано", - написала Ясько.

Она также подчеркнула, что Саакашвили находится в критическом состоянии, однако "насколько критическое, никто сейчас не может подтвердить".

Также в опубликованном видео, Ясько сказала, что тюрьма не дает информации о том, где сейчас находится Саакашвили и в каком направлении его вывезли.

Ранее уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова призвала грузинские власти безотлагательно обеспечить перевод гражданина Украины Саакашвили в больницу, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий и отвечает стандартам оказания медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций консилиума врачей.

Она подчеркнула, что из-за распространения в СМИ сообщений представителей грузинских властей о якобы приеме пищи Михеилом Саакашвили, он с 6 ноября отказался от каких-либо лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов.

Как сообщалось, 3 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили на специальном брифинге вновь повторила, что не помилует бывшего главу государства Михеила Саакашвили.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.