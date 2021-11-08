Саакашвили госпитализирован в тюремную больницу в Тбилиси

Пенитенциарная служба Грузии распространила заявление, согласно которому бывший президент Грузии Михеил Саакашвили перевезен на госпитализацию в тюремную больницу в Тбилиси.

Ранее мать Саакашвили Гиули Аласания заявила журналистам, что ее сына нет в тюрьме, его забрали на вертолете.

"По моей информации, собрался консилиум, который заключил, что его необходимо перевести в многопрофильную больницу. В это время, игнорируя все, на наших глазах его куда-то забрали. Проехали две бронированные машины и пролетел вертолет. Мы два часа ждем и ответа нет. Человека нет, забрали", - сказала она журналистам перед тюрьмой, куда она пришла на свидание с сыном вместе с внуками.

Грузинские СМИ при этом сообщали, что на территории тюрьмы сел вертолет.

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе до этого заявлял, что, как считает консилиум врачей, необходимо срочно перевести экс-президента Грузии в многопрофильную гражданскую клинику. Он отметил, что врачи на основе результатов анализов единогласно приняли решение о том, что продолжающего голодовку Саакашвили его необходимо госпитализировать.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. Саакашвили находился в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.