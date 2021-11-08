События

17:18 08.11.2021

Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного и Павлополя – штаб ООС

1 мин читать
Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного и Павлополя – штаб ООС

Российские наемники с начала суток дважды раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Вблизи Водяного, что на Приазовье, враг открывал огонь из минометов калибра 122 мм и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении штаба в Facebook.

Также в районе населенного пункта Павлополь враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

 

Теги: #оос #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:32 08.11.2021
За минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов на Донбассе,  погиб украинский военный, два ранены

За минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов на Донбассе,  погиб украинский военный, два ранены

17:56 07.11.2021
Один украинский военный погиб в воскресенье на Донбассе, двое ранены

Один украинский военный погиб в воскресенье на Донбассе, двое ранены

07:13 07.11.2021
С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

17:40 06.11.2021
Российские наемники на Донбассе 2 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 2 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

07:18 06.11.2021
В результате обстрелов на Донбассе в течение минувших суток ранен украинский боец, состояние его здоровья удовлетворительное

В результате обстрелов на Донбассе в течение минувших суток ранен украинский боец, состояние его здоровья удовлетворительное

17:20 05.11.2021
Украинский военный получил ранение на Донбассе вследствие обстрелов со стороны российских наемников

Украинский военный получил ранение на Донбассе вследствие обстрелов со стороны российских наемников

07:23 05.11.2021
За минувшие сутки зафиксировано девять нарушений режима тишины на Донбассе

За минувшие сутки зафиксировано девять нарушений режима тишины на Донбассе

17:24 04.11.2021
Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Марьинки и Попасной

Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Марьинки и Попасной

07:24 04.11.2021
Украинский военнослужащий ранен на Донбассе за минувшие сутки

Украинский военнослужащий ранен на Донбассе за минувшие сутки

17:37 03.11.2021
Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле н.п.Лобачево и Пивденное

Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле н.п.Лобачево и Пивденное

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон о приведении статуса НАБУ в соответствие с Конституцией

Саакашвили перевели в самое опасное место для его жизни – Глдани, заявляет нардеп Ясько

Саакашвили госпитализирован в тюремную больницу в Тбилиси

Саакашвили на вертолете, возможно, перевозят в военный госпиталь в Гори - ТВ

Российские боевики в ходе обстрела повредили распределительный газопровод в Луганской области

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал закон о приведении статуса НАБУ в соответствие с Конституцией

На границе с Беларусью срочно формируются два пехотных батальона польских резервистов

В КГГА отстранили от работы семерых невакцинированных от COVID-19 работников

Глава МИД Литвы призвал внести аэропорты Беларуси в список санкционных объектов из-за ухудшения ситуации на границе ЕС

Саакашвили перевели в самое опасное место для его жизни – Глдани, заявляет нардеп Ясько

Саакашвили госпитализирован в тюремную больницу в Тбилиси

СБУ разоблачила махинации с землями Минобороны во Львовской области более чем на 20 млн грн

Группа компаний DIM назначила новым гендиректором экс-СЕО Smart Urban Solutions

Саакашвили на вертолете, возможно, перевозят в военный госпиталь в Гори - ТВ

В Харькове предотвращена утечка секретных документов иностранным спецслужбам, двое подозреваемых взяты под стражу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА