Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного и Павлополя – штаб ООС

Российские наемники с начала суток дважды раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Вблизи Водяного, что на Приазовье, враг открывал огонь из минометов калибра 122 мм и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении штаба в Facebook.

Также в районе населенного пункта Павлополь враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.