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16:42 08.11.2021

Саакашвили на вертолете, возможно, перевозят в военный госпиталь в Гори - ТВ

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Саакашвили на вертолете, возможно, перевозят в военный госпиталь в Гори - ТВ

Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в данный момент предположительно перевозят из руставской тюрьмы на вертолете в военный госпиталь в Гори, сообщает в понедельник грузинский оппозиционный телеканал "Мтавари архи".

Ранее мать Саакашвили Гиули Аласания заявила журналистам, что ее сына нет в тюрьме, его забрали на вертолете.

"По моей информации, собрался консилиум, который заключил, что его необходимо перевести в многопрофильную больницу. В это время, игнорируя все, на наших глазах его куда-то забрали. Проехали две бронированные машины и пролетел вертолет. Мы два часа ждем и ответа нет. Человека нет, забрали", - сказала она журналистам перед тюрьмой, куда она пришла на свидание с сыном вместе с внуками.

Грузинские СМИ при этом сообщают, что на территории тюрьмы сел вертолет.

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе до этого заявлял, что, как считает консилиум врачей, необходимо срочно перевести экс-президента Грузии в многопрофильную гражданскую клинику.

Консилиум (многопрофильной группы врачей, созданной для наблюдения за состоянием Саакашвили) состоялся в понедельник.

По словам Кипшидзе, члены консилиума лично с Саакашвили не встречались, так как он от встречи отказался.

Он отметил, что врачи на основе результатов анализов единогласно приняли решение о том, что его необходимо госпитализировать.

Кипшидзе не исключил, что госпитализация продолжающего голодовку Саакашвили, состояние которого, по его словам, ухудшается, может произойти уже в понедельник вечером, если Минюст примет данную рекомендацию.

В Минюсте Грузии пока не прокомментировали эту информацию. Ранее в ведомстве исключили перевод Саакашвили в гражданскую клинику. Там заявляли, что он может быть помещен только в тюремную больницу.

Теги: #саакашвили #перевозка
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