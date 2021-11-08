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16:16 08.11.2021

В Киеве сохраняется тенденция роста количества случаев заболевания коронавирусом – совещание у президента

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В Киеве сохраняется тенденция роста количества случаев заболевания коронавирусом – совещание у президента

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о необходимости обеспечения стабильной поставки кислорода в столичные больницы, поскольку в Киеве сохраняется тенденция роста количества больных коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующее заявление Данилов сделал во время селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского в понедельник.

В то же время, отмечается, что в Херсонской области динамика несколько улучшается, что может позволить региону одним из первых выйти из красной зоны.

"В настоящее время 17 областей Украины находятся в красной зоне эпидемической опасности", - уточняют в Офисе президента.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в ходе совещания отметил, что сегодня вступило в силу постановление правительства № 1096, согласно которому должны быть отстранены от работы невакцинированные против коронавируса представители некоторых профессий, в том числе педагоги и госслужащие.

Кроме того, министр здравоохранения Виктор Ляшко заверил в отсутствии дефицита кислорода в медучреждениях, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом.

"Несмотря на высокий уровень потребления, кислород стабильно поставляется во все "ковидные" больницы", - подчеркивают в ОП.

Там добавляют, что в настоящее время в Украине работает 1400 мобильных групп Национальной полиции, которые осуществляют проверку наличия сертификатов вакцинации и отрицательных ПЦР-тестов в заведениях, массово посещаемых гражданами: торгово-развлекательных центрах, кафе, ресторанах и общественном транспорте.

"Все факты нарушений фиксируются и имеют юридические последствия", - резюмируют в Офисе главы государства.

Теги: #киев #коронавирус
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