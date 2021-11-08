Руслан Демченко является профессионалом – главком ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный поддержал замсекретаря СНБО Украины Руслана Демченко.

"Знаю Руслана Демченко с 2014 года. В сложный для государства период он вместе с председателем СММ ОБСЕ Эртурулом Апоканом ускоренно устанавливал в Дебальцево наблюдательные посты Миссии, определяя их местоположения. Идея с украинской стороны заключалась в том, чтобы показать миру – Дебальцево под нашим контролем. Я неоднократно имел возможность убедиться в высоком профессионализме Руслана Михайловича, его умении решать сложные задачи и личное мужество", - написал он в понедельник в Фейсбуке.

Ранее ряд СМИ распространили информацию о якобы причастности Демченко к лоббированию в 2010 году т.н. "харьковских соглашений" с РФ.