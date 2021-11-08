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15:39 08.11.2021

Соглашения о размещении в Беларуси двух военных объектов РФ продлены на 25 лет

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Соглашения о размещении в Беларуси двух военных объектов РФ продлены на 25 лет

Соглашения о размещении на территории Беларуси двух российских военных объектов - узла связи ВМФ в Вилейке и радиолокационной станции в Барановичах - продлены на 25 лет.

Это следует из протоколов между правительствами РФ и Беларуси, которые в понедельник опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В Беларуси с 1995 года размещены два российских военных объекта - 43-й узел связи Военно-морского флота России "Вилейка" и радиолокационная станция "Волга", работающая в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

20 октября в Москве главы военных ведомств России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о продлении сроков действия соглашений о размещении на белорусской территории этих двух объектов. Срок, на который продлевались соглашения, назван не был.

Сообщалось, что РЛС "Волга" (расположена недалеко от городов Барановичи и Ганцевичи) создана в 1980-х годах, является элементом российской СПРН, входит в структуру космических войск. "Волга" способна обнаруживать баллистические ракеты, космические объекты, идентифицировать их и отслеживать траекторию, рассчитывая точки старта и падения. Помимо территории Западной Европы, станция контролирует районы патрулирования подлодок НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море.

Как сообщалось, узел связи "Вилейка", расположенный у одноименного города, действует с 1964 года и обеспечивает связь на сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками, несущими боевое дежурство в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов. Также проводит радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу и работает в интересах других видов ВС России.

Теги: #объекты #военный #беларусь
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