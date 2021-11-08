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15:20 08.11.2021

Эйлат заинтересован в развитии сотрудничества с Николаевом - Посольство Украины в Израиле

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Вопрос развития сотрудничества в сферах логистики, портовой деятельности, высоких технологий и туризма между израильским городом Эйлат и украинским Николаевом стал предметом встречи посла Украины Евгения Корнийчука с мэром Эйлата Эли Ланкри. Об этом сообщается на странице Посольства Украины в Израиле в соцсети Facebook.

«Посол предоставил израильской стороне информацию об экономическом и инвестиционном потенциале Николаева. С целью продолжения работы по развитию двусторонних отношений на региональном уровне Э.Ланкри было предложено проработать вопросы установления побратимских отношений между Эйлатом и Николаевом. Мэр поддержал вышеупомянутую инициативу и выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с украинским городом в сферах логистики, портовой деятельности, высоких технологий и туризма», - говорится в сообщении.

Для формализации двустороннего сотрудничества было договорено совместно с городскими властями Эйлата и Николаева проработать вопрос обмена двусторонними визитами.

«Посол также проинформировал мэра о состоянии и перспективах украинско-израильских отношений, ситуации в Украине, процессе реформ, законодательных инициативах украинской власти, направленных на улучшение условий деятельности иностранного бизнеса в Украине», - подчёркивает Посольство.

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Интерфакс-Украина
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