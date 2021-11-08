EuropeanLithium планирует выйти на рынок Украины

Австралийская EuropeanLithium, котирующаяся на австралийской фондовой бирже (EUR:AU), намерена приобщиться к развитию и добыче лития на двух месторождениях в Украине, говорится в биржевом сообщении компании.

Предварительные оценки указывают на привлечение инвестиций в разработку и дальнейшее обогащение лития на двух украинских месторождениях (Шевченковском и участке "Добрый") в размере около 1 млрд. AUD.

Партнером австралийской компании в Украине выступила международная инвестиционная компания Millstone&Co, вошедшая в состав акционеров EuropeanLithium.

В Millstone&Co отмечают, что инвестируют в капитал компании AUD 90 млн в течение 5 лет.

По словам Михаила Жернова, управляющего партнера Millstone&Co, инвестиции будут направлены как на развитие действующего литиевого проекта EuropeanLithium – Wolfsberg в Каринтии (Австрия), так и на будущие проекты в Украине.

Как отметил исполнительный директор EuropeanLithium Тони Сейдж, его компания надеется на присоединение украинских месторождений к существующему Wolfsberg, что сделает EUR одним из главных добытчиков лития в Европе.

В свою очередь Жернов отметил, что синергия опыта EUR и Millstone&Co позволит увеличить эффективность производства лития в Европе.

В EuropeanLithium акцентировали внимание, что на первом этапе австралийская компания должна подтвердить лицензии на украинские месторождения, а в дальнейшем провести разведку месторождений в соответствии с JORC на основе проверочных работ (двойное бурение).

На эти цели понадобится минимум три года и AUD 40 млн.

EuropeanLithium (EUR:AU) – публичная компания, котораякотируется на австралийской фондовой бирже (ASX). Основной актив компании – месторождение лития в Австрии. Капитализация 196,320 млн AUD

Millstone&Co – частная инвестиционная компания, предоставляющая клиентам финансовые и инвестиционные услуги. Компания имеет офисы в Варшаве, Кракове, Киеве и Дубае.