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14:40 08.11.2021

Качура будет рекомендовать кандидатуру Шуляк на главу партии "Слуга народа"

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Качура будет рекомендовать кандидатуру Шуляк на главу партии "Слуга народа"

Народный депутат и член партии "Слуга народа" Александр Качура намерен рекомендовать на съезде политсилы на должность главы партии Елену Шуляк (заместитель председателя одноименной фракции).

"Лично я буду рекомендовать на эту позицию Елену Шуляк, которая, на мой взгляд, имеет необходимый управленческий опыт для этой работы. Что-то мне подсказывает, что такое решение съезд партии поддержит и именно… Шуляк станет новой главой партии", - написал Качура в Телеграмме в понедельник.

Как сообщалось, первый вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, что не намерен совмещать новую должность с постом лидера партии.

Народные депутаты избрали Корниенко первым заместителем председателя Верховной Рады 19 октября.

Съезд партии состоится в третьей декаде ноября.

Теги: #шуляк #слуга_народа #кандидатура
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