Власти Грузии поощряют пенсионеров к вакцинации одноразовой добавкой к пенсии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник на брифинге заявил о введении в стране с 1 декабря "ковид-паспортов", а также о планах простимулировать темпы вакцинации среди граждан пенсионного возраста.

"Мы рассмотрели вопрос о концепции "зеленого паспорта" и поощрительных мерах для вакцинированных граждан. В частности, с 1 декабря будет задействована концепция "зеленого паспорта", что позволит вакцинированным гражданам посещение различных объектов - общественного питания, развлекательных мероприятий и других", - сказал Гарибашвили, под руководством которого состоялось заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, по ее словам, граждане Грузии пенсионного возраста, которые до 1 января вакцинируются двумя дозами препарата, одноразово получат добавку к пенсии в размере 200 лари.

Ежемесячная пенсия в Грузии составляет 240 лари, около $76.

Премьер призвал граждан активно включиться в процесс вакцинации.

По данным Минздрава, в Грузии на сегодняшний день вакцинированы двумя дозами немногим более 30% граждан.

3 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство в рамках борьбы с пандемией COVID-19 с целью ускорения темпов вакцинации населения принять срочные и строгие меры.