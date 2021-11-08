События

13:46 08.11.2021

Власти Грузии поощряют пенсионеров к вакцинации одноразовой добавкой к пенсии

1 мин читать
Власти Грузии поощряют пенсионеров к вакцинации одноразовой добавкой к пенсии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник на брифинге заявил о введении в стране с 1 декабря "ковид-паспортов", а также о планах простимулировать темпы вакцинации среди граждан пенсионного возраста.

"Мы рассмотрели вопрос о концепции "зеленого паспорта" и поощрительных мерах для вакцинированных граждан. В частности, с 1 декабря будет задействована концепция "зеленого паспорта", что позволит вакцинированным гражданам посещение различных объектов - общественного питания, развлекательных мероприятий и других", - сказал Гарибашвили, под руководством которого состоялось заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, по ее словам, граждане Грузии пенсионного возраста, которые до 1 января вакцинируются двумя дозами препарата, одноразово получат добавку к пенсии в размере 200 лари.

Ежемесячная пенсия в Грузии составляет 240 лари, около $76.

Премьер призвал граждан активно включиться в процесс вакцинации.

По данным Минздрава, в Грузии на сегодняшний день вакцинированы двумя дозами немногим более 30% граждан.

3 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство в рамках борьбы с пандемией COVID-19 с целью ускорения темпов вакцинации населения принять срочные и строгие меры.

Теги: #грузия #вакцинация #поощрение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:20 08.11.2021
Одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 93% учителей, две дозы – более 76%

Одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 93% учителей, две дозы – более 76%

10:42 08.11.2021
Невакцинированные чиновники и работники образования с 8 ноября будут отстранены от работы – Ляшко

Невакцинированные чиновники и работники образования с 8 ноября будут отстранены от работы – Ляшко

07:14 08.11.2021
Британия избежит ограничений на Рождество, если достаточное количество людей получат бустерную дозу вакцин от COVID-19

Британия избежит ограничений на Рождество, если достаточное количество людей получат бустерную дозу вакцин от COVID-19

04:56 08.11.2021
В Польше от коронавируса привито более 20 млн человек

В Польше от коронавируса привито более 20 млн человек

23:29 07.11.2021
В Патриаршем соборе УГКЦ в Киеве открыли пункт вакцинации от COVID-19

В Патриаршем соборе УГКЦ в Киеве открыли пункт вакцинации от COVID-19

20:49 07.11.2021
Министр здравоохранения подтвердил, что с понедельника невакцинированные учителя будут отстранены от работы

Министр здравоохранения подтвердил, что с понедельника невакцинированные учителя будут отстранены от работы

01:20 07.11.2021
Суд в США приостановил действие распоряжения Байдена об обязательной вакцинации сотрудников компаний

Суд в США приостановил действие распоряжения Байдена об обязательной вакцинации сотрудников компаний

19:06 06.11.2021
Несколько сотен сторонников Саакашвили требуют у стен Руставской тюрьмы его перевода в гражданскую клинику, ставят палатки

Несколько сотен сторонников Саакашвили требуют у стен Руставской тюрьмы его перевода в гражданскую клинику, ставят палатки

02:11 06.11.2021
На западе Грузии полицейский расстрелял коллегу, всадив в него 14 пуль

На западе Грузии полицейский расстрелял коллегу, всадив в него 14 пуль

23:34 05.11.2021
Минюст Грузии рекомендует ради безопасности самого же Саакашвили проводить судебный процесс в тюрьме, а не в суде

Минюст Грузии рекомендует ради безопасности самого же Саакашвили проводить судебный процесс в тюрьме, а не в суде

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские боевики в ходе обстрела повредили распределительный газопровод в Луганской области

Невакцинированные чиновники и работники образования с 8 ноября будут отстранены от работы – Ляшко

В Украине за сутки зафиксировано 13 068 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 8 200 человек, 473 умерло

Один украинский военный погиб в воскресенье на Донбассе, двое ранены

Новый глава "Укртрансбезопасности" уволился из полиции

ПОСЛЕДНЕЕ

Качура будет рекомендовать кандидатуру Шуляк на главу партии "Слуга народа"

ТРЦ Ocean Mall готовят к вводу в эксплуатацию в начале 2022 г.

ВАКС заочно арестовал экс-министра обороны Саламатина

Мининфраструктуры хочет отменить плату за шлюзование судов

Малюська: для имплементации закона об олигархах в ближайшее время Нацсовет по телерадио утвердит порядок проверки деловой репутации покупателя СМИ

В Черновцах бешеная белка укусила двух человек, несколько улиц на карантине

"Укравтодор" завершил капремонт 40 км трассы Н-08 в Черкасской области

Авиатрафик в воздушном пространстве Украины в октябре составил 83,8% от докарантинного

В результате обстрела российскими наемниками Светличного повреждены здания водоканала

В Украине похолодает

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА