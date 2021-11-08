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13:20 08.11.2021

Одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 93% учителей, две дозы – более 76%

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Одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 93% учителей, две дозы – более 76%

Почти 93% украинских учителей уже привиты от коронавирусной болезни COVID-19 одной дозой вакцины, сообщили в Министерстве образования и науки.

"По оперативным данным на сегодня, 8 ноября 2021 года, по крайней мере, одной дозой от COVID-19 вакцинировано почти 93% работников школ. Двумя дозами привито более 492 тыс. работников учреждений общего среднего образования, или 76,2%", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, наибольшее количество вакцинированных хотя бы одной дозой работников школ демонстрируют: Хмельницкая область – 99%; Николаевская – 97,5%; Киевская – 97,4%; Харьковская – 96,8%; Донецкая – 96%.

"На дистанционной форме обучения работает более 7,3 тыс. школ. Больше всего таких школ в Одесской области – 668 и Волыни – 547. В то же время некоторые школы, попавшие в "красную" зону, достигли показателя вакцинации в 100% среди педагогов, и работают в привычном режиме – таких почти 2,7 тыс", – говорится в сообщении.

Кроме того, на каникулах находится почти тысяча школ, больше всего в Харьковской – 285, Ровенской – 213 и Николаевской области – 113.

Также очно продолжают работать более 5,3 тыс. школ. Рекордное количество таких в Винницкой области - 640, Тернопольской - 632, Закарпатской - 575.

Теги: #вакцинация #учителя
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