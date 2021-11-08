Малюська: для имплементации закона об олигархах в ближайшее время Нацсовет по телерадио утвердит порядок проверки деловой репутации покупателя СМИ

Для имплементации закона о деолигархизации в ближайшее время Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию разработает и утвердит порядок проведения проверки деловой репутации покупателя средства массовой информации, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"В прошлую субботу "Голос Украины" опубликовал закон об олигархах, а это значит, что в течение следующих 180 дней олигархи должны сделать непростой выбор: или получить официальный статус олигарха и попасть под ограничения, установленные новым законом; или избавиться от признаков, которые определяют их как олигархов (например, перестать влиять на политику, избавиться от монопольного положения или продать медиа покупателю с безупречной деловой репутацией)", - написал Малюська на своей странице в Facebook.

Так, министр напомнил, что тем, кто решит остаться олигархом и после вступления закона в действие, будет запрещено: финансировать политические партии; быть покупателем объектов крупной приватизации; финансировать политическую агитацию. Также контакты чиновников с олигархами или их представителями будут публично декларироваться.

"В целях имплементации закона об олигархах: в ближайшее время Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию разработает и утвердит Порядок проведения проверки деловой репутации покупателя (потенциального покупателя) средства массовой информации. СНБО утвердит Положение о реестре олигархов и порядке его формирования и ведения, а также разработает такой реестр", - отметил министр юстиции.

Также он подчеркнул, что введение в действие закона деолигархизации приходится на период между майскими праздниками, а первые "номинационные" заседания СНБО будут возможны с двадцатых чисел мая.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Как отмечается в тексте закона, обнародованном на сайте парламента, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через шесть месяцев со дня его вступления в силу.

Верховная Рада приняла за основу законопроект о деолигархизации на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами. 2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрия Разумкова с официальным письмом, в котором отметила несоответствия Конституции Украины законопроекта о деолигархизации и предложила направить его в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианская комиссия).

Это обращение поддержали четыре оппозиционные фракции парламента. 10 сентября спикер Дмитрий Разумков направил проект закона на рассмотрение Венецианской комиссии.

23 сентября 2021 года парламент принял законопроект во втором чтении и в целом. Позже комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обратился к спикеру с просьбой поставить законопроект на переголосование в связи с возникшей юридической коллизией. Как объяснил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, народные депутаты учли одновременно три правки (396, 398, 406), которые противоречат одна другой.

Согласно 398-й поправке, решение о признании лица, имеющего значительный экономический или политический вес в общественной жизни, олигархом принимает глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) после обращения комиссии по вопросам противодействия чрезмерному воздействию лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни.

В то же время в 406-й поправке решение о признании олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

Как следует из электронного протокола, поправки 396 и 398 не были отдельно вынесены на голосование за их поддержку.

Председательствующий тогда на пленарном заседании заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук, ставя на голосование поправку 406, не назвал поправки 396 и 398 в числе автоматически отклоненных.

Законопроект о деолигархизации во втором чтении рассматривался по специальной процедуре и было внесено только 13 поправок, одобренных профильным комитетом (по вопросам нацбезопасности). Все остальные поправки считались автоматически отклоненными, о чем каждый раз при голосовании сообщал Стефанчук.

На заседании 3 ноября большинство народных депутатов поддержало устранение несогласованностей в ст.ст. 5, 7 и 9 закона. 5 ноября спикер подписал закон и направил президенту.

Ожидается, что подписанный президентом Зеленским закон о деолигархизации будет повторно отправлен в Венецианскую комиссию.