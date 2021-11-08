"Укравтодор" завершил капремонт 40 км трассы Н-08 в Черкасской области

В Черкасской области дорожники завершили капитальный ремонт участка трассы национального значения Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь протяженностью 40 км.

Как отмечается в сообщении на Facebook-странице Государственной службы автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), ремонтные работы проводились в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство".

Обновленный отрезок трассы проходит от границ Киевской и Черкасской областей до окончания обхода города Золотоноша.

"Таким образом, полностью завершен капитальный ремонт автодороги из Черкасс в Киев левым берегом, продолжительность поездки сократилась в среднем на 1 час", - сообщили в "Укравтодоре".

Параллельно дорожники завершили реконструкцию обхода города Золотоноша. Там было установлено современное освещение, расширено дорожное покрытие, обустроены дополнительные полосы движения. На этом участке также был восстановлен путепровод через железнодорожный путь и мост через реку Золотоношку.

Кроме того, по президентской инфраструктурной программе на трассе Н-08 был капитально отремонтирован мост через реку Супий возле села Песчаное.

В целом до конца 2021 года в Черкасской области будут отремонтированы 259 км дорог государственного значения.

"В прошлом году удалось отремонтировать 224,2 километра, следовательно, результат "Большого строительства" в регионе всего за два года – около 500 км новых дорог", - отметили в пресс-службе "Укравтодора".

Как сообщалось, в планах "Большого строительства" до конца 2024 года восстановить и построить 24 тыс. км автодорог по всей Украине.