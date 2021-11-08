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11:54 08.11.2021

В результате обстрела российскими наемниками Светличного повреждены здания водоканала

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Российские наемники в понедельник утром осуществили обстрел Светличного (Луганская обл.), в результате повреждены здания водоканала, уничтожено оборудование химико-бактериологической лаборатории, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

"8 ноября в период с 5:43 до 6:11 вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Светличное с применением артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела получили значительные повреждения здания и техника водоканала, разрушены помещения и уничтожено оборудование химико-бактериологической лаборатории", - говорится в сообщении в Facebook.

Зафиксировано шесть попаданий снарядов калибра 122 мм.

Украинская сторона СЦКК призывает СММ ОБСЕ как можно скорее отреагировать на нарушение режима прекращения огня, оценить такие нарушения и провести мониторинговые мероприятия в этом районе.

"Украинская делегация отмечает, что оккупационные войска повредили объект критической инфраструктуры, обеспечивающий водоснабжение для мирных жителей по обе стороны линии разграничения", - подчеркивает украинская сторона СЦКК.

Ранее пресс-служба АО "Луганскгаз" сообщила, что российские наемники в ходе обстрела повредили распределительный газопровод высокого давления вблизи с. Нижнее (Луганская обл.), в результате чего возник пожар, 773 абонента остались без газоснабжения.

Теги: #обстрел #водоканал
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