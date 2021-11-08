События

11:52 08.11.2021

В Украине похолодает

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В Украине похолодает

В ближайшие сутки с севера будет перемещаться более холодный воздух, южная часть Украины будет в зоне влияния атмосферного фронта.

В южной части умеренные, местами значительные дожди, на северо-востоке Украины небольшой мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, в южной части ночью 4-9° тепла, днем 7-12°.

В Киеве во вторник без осадков, температура ночью 2-4° тепла, днем 5-7°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 09 ноября самая высокая температура днем была +17,8 в 2010г., самая низкая ночью -15,0 в 1888г.

В среду в Украине без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза (в Карпатах до 12° мороза), в южных областях и Закарпатье 1-6° мороза, днем 3-8° тепла.

В Киеве в среду без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 4-6° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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