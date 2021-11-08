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11:15 08.11.2021

Минкультуры отменило внесение украинского актера Томусяка в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

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Минкультуры отменило внесение украинского актера Томусяка в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины отменило внесение украинского актера Валентина Томусяка в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

В частности, Минкультуры и информполитики по представлению СБУ отменило два приказа о внесении 54 лиц в перечень тех, которые создают угрозу национальной безопасности. Среди указанных лиц был и ошибочно внесенный в список украинский актер Валентин Томусяк.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 208 человек.

Как сообщалось, ранее СБУ ошибочно указала украинского актера Томусяка в представлении на внесение в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Позже актер на своей странице в социальной сети Facebook написал, что не имеет никакого отношения в фильму "Солнцепек", за который его наряду с российскими актерами включили в данный перечень.

В связи с этим министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Минкультуры договорилось с СБУ о сотрудничестве по верификации списков деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности, во избежание ошибок.

Теги: #список #томусяк #исключение #актер
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