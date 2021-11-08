Российские боевики в ходе обстрела повредили распределительный газопровод в Луганской области

Российские наемники на Донбассе в воскресенье, 7 ноября, в ходе обстрела повредили распределительный газопровод высокого давления вблизи с. Нижнее (Луганская обл.), в результате чего возник пожар и 773 абонента остались без газоснабжения, сообщает пресс-служба АО "Луганскгаз".

"При обстреле вражескими силами был поврежден распределительный газопровод высокого давления диаметром 100 мм вблизи с. Нижнее, что привело к возникновению огненного факела высотой в несколько метров. Оперативное перекрытие задвижек позволило ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара", - говорится в сообщении, обнародованном в Фейсбуке в понедельник.

Уточняется, что без газоснабжения остались 773 абонента, из них 445 в с. Нижнее и 328 в с. Крымское.

"В настоящее время проводится обследование газопровода и устанавливается степень его повреждения", - подчеркивают в "Луганскгазе".