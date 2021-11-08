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10:42 08.11.2021

Невакцинированные чиновники и работники образования с 8 ноября будут отстранены от работы – Ляшко

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Невакцинированные чиновники и работники образования с 8 ноября будут отстранены от работы – Ляшко

Невакцинированные чиновники и работники образования с понедельника, 8 ноября, будут отстранены от работы, напомнил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Напоминаю, что сегодня, 8 ноября, вступил в силу приказ Министерства здравоохранения "Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам". Работники этих организаций, которые по состоянию на 8 ноября 2021 года не будут иметь хотя бы одной прививки против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента получения прививки", - сказал он на брифинге в понедельник.

Ляшко напомнил, что речь идет о работниках центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, работников местных госадминистраций и их структурных подразделений, а также образовательных учреждений.

Министр подчеркнул, что работники, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующее медицинское заключение, не могут быть отстранены от работы.

Теги: #отстранение #вакцинация #работа
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