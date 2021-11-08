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10:38 08.11.2021

Приостановлена работа всех шахт Карагандинской области Казахстана после ЧП на Абайской шахте

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Приостановлена работа всех шахт Карагандинской области Казахстана после ЧП на Абайской шахте

МЧС Казахстана проведет внеплановую проверку шахт Карагандинской области после выброса метана на Абайской шахте, унесшего жизни шести горняков, сообщил глава ведомства Юрий Ильин.

"На данный момент работа всех забоев, шахт (региона - ИФ) временно приостановлена, будет проведена внеплановая проверка на состояние, безопасность и применение оборудования, которое на сегодня эксплуатируется в данных шахтах", - сказал Ильин на брифинге в воскресенье.

Утром 7 ноября в забое Абайской, принадлежащей крупнейшему в Казахстане меткомбинату "АрселорМиттал Темиртау", произошел выброс метана. Всего в шахте в это время находилось 64 горняка, из них 56 человек поднялись на поверхность самостоятельно, шестеро погибли и двое пострадали. Полиция начала досудебное расследование по ст. 277 ч. 3 УК (Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Обстоятельства и причины ЧП выясняются.

По поручению премьер-министра Аскара Мамина на место происшествия выезжала комиссия под руководством главы МЧС.

Ильин также сообщил, что комитет промбезопасности по Карагандинской области еще полгода назад хотел приостановить работу Абайской.

"В мае текущего года предписанием комитета промышленной безопасности был направлен материал в судебный орган для приостановления шахты Абайская. Решением экономического суда после предоставления всех материалов и выхода на контрольную проверку нашими сотрудниками было определено, что по тем замечаниям, которые выдавались для приостановления шахты, они были устранены, и шахта продолжила работу", - сказал глава МЧС.

Это не первая авария на данной шахте. Так, 11 января 2008 года взрыв метана на Абайской и последовавший за этим пожар унесли жизни 30 горняков, тела 23 из которых на поверхность поднять так и не удалось.

Теги: #шахта #чп #казахстан
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