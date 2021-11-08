США вновь открывают границы для полностью вакцинированных иностранных туристов

Власти США в понедельник после почти двух лет запрета вновь разрешат въезд в страну полностью вакцинированным иностранным туристам, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Она отмечает, что перед полетом иностранные туристы должны предъявить сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение трех дней, и предоставить свою контактную информацию. По приезде в США туристам не нужно будет уходить на карантин.

Запрет на въезд ввел бывший президент США Дональд Трамп в связи с пандемией COVID-19, напоминает Би-би-си.

Данное ограничение отразилось на жителях из 30 стран, включая Великобританию и страны Евросоюза.

Границы США с соседними Мексикой и Канадой также будут открыты, однако туристам из этих стран не понадобится отрицательный ПЦР-тест.

За все время пандемии COVID-19 в США свыше 47 млн человек заболели коронавирусом. Около 775 тыс. инфицированных скончались.