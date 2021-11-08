События

09:04 08.11.2021

США вновь открывают границы для полностью вакцинированных иностранных туристов

1 мин читать
США вновь открывают границы для полностью вакцинированных иностранных туристов

Власти США в понедельник после почти двух лет запрета вновь разрешат въезд в страну полностью вакцинированным иностранным туристам, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Она отмечает, что перед полетом иностранные туристы должны предъявить сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение трех дней, и предоставить свою контактную информацию. По приезде в США туристам не нужно будет уходить на карантин.

Запрет на въезд ввел бывший президент США Дональд Трамп в связи с пандемией COVID-19, напоминает Би-би-си.

Данное ограничение отразилось на жителях из 30 стран, включая Великобританию и страны Евросоюза.

Границы США с соседними Мексикой и Канадой также будут открыты, однако туристам из этих стран не понадобится отрицательный ПЦР-тест.

За все время пандемии COVID-19 в США свыше 47 млн человек заболели коронавирусом. Около 775 тыс. инфицированных скончались.

 

Теги: #границы #сша #открытие #туристы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:23 08.11.2021
Украинский вопрос поднимался в ходе визита директора ЦРУ в Москву

Украинский вопрос поднимался в ходе визита директора ЦРУ в Москву

05:47 08.11.2021
Корабль Crew Dragon-2 в понедельник расстыкуется с МКС для последующего приводнения в Атлантике

Корабль Crew Dragon-2 в понедельник расстыкуется с МКС для последующего приводнения в Атлантике

01:10 08.11.2021
Рейтинг одобрения Байдена снизился до 38%

Рейтинг одобрения Байдена снизился до 38%

20:15 07.11.2021
Консульство Украины в Анталии занимается делом украинских туристов, совершавших пеший поход в Турции

Консульство Украины в Анталии занимается делом украинских туристов, совершавших пеший поход в Турции

06:12 07.11.2021
США осуждают покушение на премьера Ирака, это теракт - госдеп

США осуждают покушение на премьера Ирака, это теракт - госдеп

02:18 07.11.2021
Космический корабль Crew Dragon-2 покинет МКС для последующего приводнения в Атлантике

Космический корабль Crew Dragon-2 покинет МКС для последующего приводнения в Атлантике

01:20 07.11.2021
Суд в США приостановил действие распоряжения Байдена об обязательной вакцинации сотрудников компаний

Суд в США приостановил действие распоряжения Байдена об обязательной вакцинации сотрудников компаний

17:04 06.11.2021
В Средиземное море вошло американское судно гидроакустической разведки

В Средиземное море вошло американское судно гидроакустической разведки

13:46 06.11.2021
Коронавирус выявили у двух гиен в зоопарке Денвера в США

Коронавирус выявили у двух гиен в зоопарке Денвера в США

09:37 06.11.2021
На музыкальном фестивале в США в давке погибли восемь человек - СМИ

На музыкальном фестивале в США в давке погибли восемь человек - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 13 068 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 8 200 человек, 473 умерло

Один украинский военный погиб в воскресенье на Донбассе, двое ранены

Новый глава "Укртрансбезопасности" уволился из полиции

ЮНИСЕФ доставил в Украину около 3 млн доз вакцины Moderna в рамках COVAX

В Казахстане шесть человек погибли в результате выброса метана на шахте Абайская, еще двое в реанимации

ПОСЛЕДНЕЕ

ГБР передало в суд дело о взрывах на артскладах в Сватово

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 249,8 млн

В Украине за сутки зафиксировано 13 068 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 8 200 человек, 473 умерло

За минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов на Донбассе,  погиб украинский военный, два ранены

Британия избежит ограничений на Рождество, если достаточное количество людей получат бустерную дозу вакцин от COVID-19

Лидер талибов назначил губернаторов половины провинций Афганистана

8 ноября: Какой сегодня праздник

В Вышгороде произошло ДТП с участием автомобиля службы такси, полиция устанавливает обстоятельства происшествия

В Польше от коронавируса привито более 20 млн человек

В Минтрансе Беларуси считают обвинения авиакомпании "Белавиа" в организации перевозок мигрантов несостоятельными

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА