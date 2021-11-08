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08:42 08.11.2021

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 249,8 млн

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 249,8 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника возросло до 249 млн 866 тыс. 872, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 49 тыс. 16 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 46 млн 487 тыс. 791 инфицированный COVID-19. Количество летальных исходов составило 754 тыс. 429.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 355 тыс. 509. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 460 тыс. 791 человека.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 880 тыс. 439 заболевших, из них умерло 609 тыс. 447 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 649,7. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 324 человека, в Индии - 330, Бразилии - 2 тыс. 840.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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