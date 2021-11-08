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07:32 08.11.2021

За минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов на Донбассе,  погиб украинский военный, два ранены

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За минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов на Донбассе,  погиб украинский военный, два ранены

За минувшие российские наемники на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военнослужащий, еще два ранены, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 7 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - говорится в сводке на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

Как отмечается, вследствие вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения. Оба бойца находятся в госпитале в удовлетворительном состояние здоровья.

Возле Павлополя враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В районе Гнутово противник вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотного летательного аппарата произвел сброс выстрелов ВОГ-17. Вблизи Водяного на Приазовье наемники задействовали беспилотник и сбросили выстрел ВОГ-17. Позиции украинский бойцов возле Новозвановки, Прицепиловки, Болотенного и Гранитного попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.

Также в сторону Луганского вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов. Возле Новолуганского враг дважды обстрелял украинские позиции из стрелкового оружия. Недалеко от Нижнетеплого и Песков противник совершил обстрелы из станковых противотанковых гранатометов. В направлении Золотого-4 наемники вели огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Вместе с тем, по состоянию на 7 часов утра, 8 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано, подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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