Украинский вопрос поднимался в ходе визита директора ЦРУ в Москву

Тема Украины обсуждалась во время недавнего визита в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Что касается обсуждения Украины в ходе недавнего пребывания в Москве директора ЦРУ, то да, эта тема звучала. Но она постоянно звучит в ходе контактов с американскими представителями, которые отвечают за российское направление, за ситуацию в так называемой "большой Евразии", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.

Газета The Washington Post обнародовала данные о якобы "возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы". В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России".

Между тем, по данным телеканала CNN, целью визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву было разобраться в намерениях России в отношении Украины и предупредить о внимании, которое Вашингтон уделяет перемещениям российский воск в районе украинской границы.

"Президент Джо Байден направил директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск вблизи границы с Украиной, и попытаться определить мотивы действий России", - говорится в сообщении телеканала, ссылающегося на свои источники.

В нем утверждается, что "США все больше обеспокоены нерегулярным перемещением российских войск и техники вблизи северной границы с Украиной".

CNN отмечает, что "администрация Байдена в последние дни активизировала свои усилия по деэскалации растущей напряженности в отношениях между Москвой и Киевом".

Шеф ЦРУ высказал опасения США по поводу того, что Россия "близка к тому", чтобы использовать экспорт газа в качестве рычага давления, в то время как Украина и другие европейские страны, по прогнозам, могут зимой столкнуться с энергетическим кризисом.