Британия избежит ограничений на Рождество, если достаточное количество людей получат бустерную дозу вакцин от COVID-19

Великобритании удастся встретить Рождество без ограничений, если достаточное число жителей страны вакцинируется бустерной - третьей - дозой вакцины против COVID-19, заявил глава британского Минздрава Саджид Джавид.

"Я настоятельно призываю всех, кто имеет право на бустерную дозу вакцины от COVID-19 или вакцину от гриппа, как можно скорее получить ее", - приводит его слова издание The Guardian.

"Если мы все будем действовать вместе, и каждый сыграет свою роль, мы сможем пройти сквозь эту трудную зиму, избежать возвращения ограничений и насладиться Рождеством", - подчеркнул он.

Министр добавил, что еще не поздно сходить привиться тем, кто пока не получил первую или вторую дозу вакцин.

По информации The Guardian, бустерную дозу вакцин в Великобритании получили почти 10 млн человек, что Джавид назвал "феноменальным достижением за два месяца". При этом на следующей неделе власти пригласили для получения третьей дозы вакцин 3 млн человек в Англии.

Издание напоминает, что бустерная доза вакцин в настоящий момент доступна в Великобритании для лиц старше 50 лет и для тех, кому в наибольшей степени грозят серьезные последствия из-за заражения COVID-19.

Согласно данным британского Минздрава, в Англии порядка 30% жителей старше 80 лет и 40% старшей 50 лет еще предстоит получить бустерную дозу вакцин.

The Guardian напоминает, что призывы Джавида прозвучали после того, как один из ведущий британских специалистов в области медицины и директор международного благотворительного фонда Wellcome Trust Джереми Феррар заявил, что кризис с COVID-19 далек от завершения, и ситуация в Великобритании вызывает беспокойство. Он выступал сторонником стратегии, предусматривающей одновременно вакцинацию и такие меры по сдерживанию инфекции как более масштабное ношение масок и тестирование на коронавирус. Однако, отмечает The Guardian, правительство пока отказывается выбирать такой вариант действий.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Великобритании было диагностировано свыше 9,27 млн заражений, более 141,7 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 7,56 млн человек выздоровели.