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04:56 08.11.2021

В Польше от коронавируса привито более 20 млн человек

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В Польше от коронавируса привито более 20 млн человек

В Польше от коронавирусной инфекции полностью вакцинировалось более 20 млн граждан,  сообщает польский Минздрав в Твиттере.

Как отмечается, первую дозу вакцины против коронавируса в Польше получили более 20,3 млн человек, а полностью вакцинированными (двумя дозами и однодозовой вакциной Johnson& Johnson) уже 20 млн 056 тыс. человек. Это составляет около 55% обитателей страны.

По информации Минздрава Польши, после осуществления 39,4 млн прививок в 16 тыс. случаев зафиксированы побочные реакции, но большинство из них не представляли угрозы жизни и здоровью людей.

 

Теги: #вакцинация #польша #коронавирус
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