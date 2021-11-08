В Польше от коронавируса привито более 20 млн человек

В Польше от коронавирусной инфекции полностью вакцинировалось более 20 млн граждан, сообщает польский Минздрав в Твиттере.

Как отмечается, первую дозу вакцины против коронавируса в Польше получили более 20,3 млн человек, а полностью вакцинированными (двумя дозами и однодозовой вакциной Johnson& Johnson) уже 20 млн 056 тыс. человек. Это составляет около 55% обитателей страны.

По информации Минздрава Польши, после осуществления 39,4 млн прививок в 16 тыс. случаев зафиксированы побочные реакции, но большинство из них не представляли угрозы жизни и здоровью людей.