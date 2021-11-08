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07:00 08.11.2021

8 ноября: Какой сегодня праздник

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8 ноября: Какой сегодня праздник

В мире отмечают день радиологии и день урбанизма. Кроме того, сегодня Всемирный день без Wi-Fi и день пианиста. В православии это день великомученика Димитрия Солунского, а у католиков великомученика Димитрия Мироточца. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы этого дня, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

Во второй понедельник ноября традиционно в мире отмечают День сирот, который в США основал благотворительный фонд The Stars Foundation. Этот праздник призван донести до людей информацию о необходимости помощи детям, оставшимся без родителей в результате военных конфликтов, стихийных бедствий или несчастных случаев.

Всемирный день без Wi-Fi – World Day Without Wi-Fi – пришел к нам из Венесуэлы. Главная его задача – обратить внимание общественности на возможные риски для здоровья, связанные с беспроводными технологиями.

Медики из Всемирной организации здравоохранения утверждают: радиочастотный диапазон, в котором работает Wi-Fi, не несет ощутимой угрозы здоровью людей. Но если людям это и не опасно, о природе этого не скажешь. По крайней мере, так считает Международная федерация защитников окружающей среды Federaciоn Ambientalista Internacional, зарегистрированная в Венесуэле. Именно эта организация в 2016 году объявила 8 ноября Всемирным днем без Wi-Fi, чтобы обратить внимание общественности на возможные риски, связанные с повсеместным использованием беспроводных технологий, и призвать людей по возможности использовать кабельное подключение вместо беспроводного.

Международный день радиологии отмечается в разных странах мира 8 ноября. Этот праздник появился в 2012 году, он является совместной инициативой Европейского общества радиологов, Общества радиологов Северной Америки, а также Американского колледжа радиологии.

Дата праздника посвящена годовщине открытия рентгеновского излучения в 1895 году. В ходе своих исследований Рентген случайно поместил под пучок лучей собственную кисть и удивился, увидев собственные кости. Тогда-то и был выявлен эффект, ныне широко используемый в медицине для изучения состояния внутренних органов человека при помощи рентгеновского излучения. Кстати, украинский физик Иван Пулюй открыл рентгеновские лучи еще в 1881 году. На международной электротехнической выставке он показал трубку, излучающую такие же лучи. Однако выставка носила технический характер, поэтому в открытии ученого не увидели ценности для медицины.

8 ноября также отмечается Всемирный день градостроительства или Всемирный день урбанизма. Идею праздника предложил профессор Университета Буэнос-Айреса Карлос Мариа делла Паолера, чтобы заинтересовать общество профессиональным проектированием различных городских сооружений. Ныне праздник отмечается более в чем 30 странах мира.

Неофициальный День пианиста ежегодно отмечают 8 ноября. Несмотря на отсутствие официального статуса, этот праздник с каждым годом становится все популярнее в музыкальной среде и уверенно выходит на международный уровень.

Именины: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Марк.

Православная церковь чтит память великомученика Димитрия Солунского. Святой был сыном римского проконсула в Фессалониках. Его родители были тайными христианами. Император Максимилиан, вступивший на престол в 305 году, назначил его проконсулом Фессалоникийской области. Главная задача, возложенная на молодого проконсула, состояла в обороне города от варваров и истреблении христианства.

Приняв назначение, Димитрий вместо того, чтобы устраивать гонения и казни христиан, стал открыто учить жителей города христианской вере и искоренять языческие обычаи и поклонение идолам. Когда Максимилиан узнал, что вновь назначенный им проконсул – христианин, и многих римских подданных обратил в христианство, он решил провести армию через Фессалоники, чтобы расправиться с солунскими христианами.

Узнав об этом, Димитрий заблаговременно повелел раздать свое имение нищим, а сам предался посту и молитве, готовя себя к принятию мученического венца. Император вошел в город, и Димитрий перед ним смело исповедал себя христианином и обличил неправду и суетность римского многобожия. Максимилиан приказал заключить исповедника в темницу.

На рассвете в подземную темницу святого узника явились воины и пронзили его копьями. При святом равноапостольном Константине над могилой святого Димитрия была воздвигнута церковь. И лишь сто лет спустя, при строительстве нового величественного храма, на этом месте были обретены нетленные мощи святого мученика.

8 ноября известен как Дмитриев день, и украинцы отмечают его как день поминовения усопших. Принято было ходить на кладбища, приводить в порядок могилы, поминать мертвых словом и плачем. А по возвращению с кладбищ в этот день полагалось устроить поминальную трапезу.

Народные приметы на Дмитриев день гласят, что если этот день выдается холодным и снежным, то такой же быть и весне. При этом багряная заря в этот день обещала сильный ветер, а запотевшие окна говорили о скором наступлении холодов.

В этот день:

1793 – Во французском Лувре открылся музей.

1903 – Изобретен электрокардиограф в Нидерландах.

1917 – Победа большевистской революции в России, большевики захватили Зимний дворец в Петрограде.

1923 – Нацисты из НСДАП предприняли попытку захватить государственную власть в Германии, данное событие известно как "Пивной путч".

1994 год – впервые в составе киевского "Динамо" в матче против "Шахтера" на поле выходит 18-летний Андрей Шевченко.

1999 – Грузия впервые удостоилась визита Папы Римского (им был Иоанн Павел II).

Теги: #именины #этот_день #праздник_сегодня
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