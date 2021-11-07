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20:49 07.11.2021

Министр здравоохранения подтвердил, что с понедельника невакцинированные учителя будут отстранены от работы

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Министр здравоохранения подтвердил, что с понедельника невакцинированные учителя будут отстранены от работы

Министр здравоохранения Украины  Виктор Ляшко подтвердил информацию о том, что согласно действующему законодательству, невакцинированные учителя с понедельника, 8 ноября, будут отстранены от выполнения своих должностей обязанностей на период карантина.

"Согласно действующему законодательству, они (невакцинированные учителя - ИФ) будут отстранены. Для этого директор учебного заведения издает внутренний приказ, согласно которому отстраняются на период карантина люди, у которых нет хотя бы одной прививки против коронавирусной болезни. Это все в рамках действующего законодательства", - сказал он в эфире телеканала "1+1" в воскресенье вечером.

Теги: #отстранение #вакцинация #украина #педагоги
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