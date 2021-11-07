Консульство Украины в Анталии занимается делом украинских туристов, совершавших пеший поход в Турции, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Как известно, во время путешествия погиб один украинский гражданин. Консулы взаимодействуют с турецкими правоохранителями, ведущими расследование. Они также поддерживают регулярную связь с родственниками погибшего и туристами", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье.

По его словам, турецкое следствие рассматривает версию самоубийства.

"В то же время до завершения всех следственных действий, в частности экспертизы предмета, которым было нанесено ранение, суд временно запретил спутникам украинца покидать территорию Турции", - проинформировал спикер.

Он добавил, что украинское консульство обратилось к турецкой стороне для проведения быстрого и беспристрастного расследования этого дела, а также консультирует наших граждан в контексте дальнейших шагов.

Ранее СМИ сообщили, что группа граждан Украины, которая в середине октября прилетела в Анталию и отправилась в поход по Ликийской тропе, вынуждена до сих пор оставаться в Турции из-за расследования, которое ведут в связи с гибелью одного из участников группы.