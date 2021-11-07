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20:11 07.11.2021

В Офисе президента рассказали о главных задачах Резникова на посту министра обороны

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В Офисе президента рассказали о главных задачах Резникова на посту министра обороны

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что новоназначенный министр обороны Алексей Резников взял месяц перерыва от общения с прессой, чтобы войти в курс дел и провести полный аудит Министерства обороны.

По его словам, главная задача Резникова в ближайшее время – понять, как функционирует ведомство.

"А потом — обеспечение армии. Мне кажется, президент именно такую ​​задачу ставил, чтобы украинский военнослужащий был обут, одет, чтобы он питался хорошо, чтобы у него было материальное обеспечение хорошее, конкурентные зарплаты — об этом господин Резников говорил в Верховной Раде при голосовании за его кандидатуру", - сказал Никифоров в эфире телеканалу Дом".

Теги: #задачи #минобороны #украина #резников
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Интерфакс-Украина
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