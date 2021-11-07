Украина осуждает покушение на премьер-министра Ирака – МИД

Украина осуждает покушение утром в воскресенье на премьер-министра Ирака Мустафу Аль-Кадими и призывает политические силы обеспечивать реализацию воли иракского народа, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД).

"В Украине решительно осуждают покушение на премьер-министра Республики Ирак Мустафу Аль-Кадими, совершенное 7 ноября", - сказано в сообщении.

В МИД уверены, что подобные акты террора и насилия не помешают воплощению стремлений иракского народа и не остановят усилия его правительства по развитию суверенного, демократического и преуспевающего государства.

"Призываем политические силы Ирака к воздержанию, продолжению диалога и обеспечению реализации воли иракского народа, нашедшей свое отражение в результатах недавних парламентских выборов", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее власти ЕС заявляли о недопустимости попытки покушения на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Каземи, предпринятую в воскресенье утром, и призывали обеспечить безопасность в стране после прошедших 10 октября выборов, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.