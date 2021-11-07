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18:47 07.11.2021

Украинские военные сбили "беспилотник" российских наемников

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Украинские военные сбили "беспилотник" российских наемников

Украинские военнослужащие сбили беспилотный летательный аппарат российских наемников на Донбассе, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в Фейсбуке.

"Не слишком опытный пилот оккупантов и его техника попала под меткий огонь наших воинов. Как следствие, одной опасной "птицей" в воздухе стало меньше", - сказано в сообщении.

Как отмечают в командовании ООС, в последнее время российские наемники применяют беспилотные летательные аппараты, с помощью которых сбрасывают взрывные устройства на позиции украинских военных. Однако их планы не всегда идут по сценарию, поскольку украинские военнослужащие постоянно контролируют воздушное пространство.

"Часто враг подстраивает полет своих БПЛА при облете линии разграничения беспилотниками миссии ОБСЕ и таким образом пытается безнаказанно совершать свои преступные действия", - добавили в штабе.

Теги: #наемники #беспилотник #украина
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