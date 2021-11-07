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18:17 07.11.2021

В аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали 17 владельцев поддельных сертификатов о вакцинации

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В аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали 17 владельцев поддельных сертификатов о вакцинации

Правоохранители в ходе проверок в международном аэропорту "Борисполь" обнаружили и задержали 17 владельцев поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

"Так, 5 ноября на территории аэропорта семеро человек предъявили поддельные документы о вакцинации и еще 10 подобных COVID-сертификатов обнаружили 6 ноября", - говорится в сообщении.

В связи с этим правоохранители возбудили уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подлоге, а также использовании поддельных документов. По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Теги: #борисполь #подделки #сертификаты #украина
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