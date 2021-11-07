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17:41 07.11.2021

Харьковский окружной админсуд отказал "Опоре" в повторном пересчете голосов на 40 участках

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Харьковский окружной админсуд отказал "Опоре" в повторном пересчете голосов на 40 участках

Харьковский окружной административный суд отказал в удовлетворении исков Гражданской сети "Опора" к Новобаварской, Основянской и Холодногорской территориальной избирательным комиссиям (ТИК), а также городской ТИК в качестве соответчика.

"По всем трем искам отказали. Будем подавать апелляцию", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в "Опоре".

"Опора" подала иски к Новобаварской, Основянской и Холодногорской ТИК с требованием признать их действия по установлению итогов голосования по выборам городского головы Харькова противоправными и обязать Новобаварскую и Основянскую ТИК провести повторный подсчет голосов на участках, где выявлены расхождения, а Холодногорскую ТИК составить протокол с отметкой "Уточненный" об итогах голосования с учетом достоверных сведений. Соответчиком во всех трех исках была Харьковская городская территориальная избирательная комиссия.

"Опора" требовала признать противоправными действия по составлению протокола городской ТИК о результатах голосования и отменить ее протокол и постановление о признании избранным городским головой секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова. "Опора" также требовала обязать городскую ТИК воздержаться от принятия решения о регистрации Терехова городским головой до составления протокола о результатах голосования по внеочередным выборам с отметкой "Уточненный".

Как сообщалось, наблюдатели "Опоры" зафиксировали факт фальсификации протоколов подсчета голосов в пользу секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова на 40 (+715 голосов) участках в трех районах Харькова.

Вечером 1 ноября городская территориальная избирательная комиссия установила результаты голосования, согласно которым секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов одержал победу в первом туре, получив 146 тыс 249 голосов избирателей (50,66%). За его ближайшего конкурента, бывшего городского голову Харькова Михаила Добкина проголосовали 82 тыс 008 человек (28,41%).

31 октября в Харькове прошли внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года. По данным горизбиркома, явка составила 28,29%.

Теги: #опора #суд #харьков
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