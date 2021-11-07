События

14:16 07.11.2021

Италия разрешила войти в порт Сицилии немецкому судну с 800 нелегалами на борту

2 мин читать
Италия разрешила войти в порт Сицилии немецкому судну с 800 нелегалами на борту

Спасательное судно немецкой гуманитарной организации Sea-Eye, на борту которого находятся более 800 спасенных нелегальных иммигрантов, после нескольких дней ожидания в море получило разрешение войти в итальянский порт Трапани на острове Сицилия, передает агентство Associated Press (AP).

В ответ Sea-Eye поблагодарила итальянские власти за такое решение.

По данным AP, до этого команда судна Sea-Eye 4 в ходе нескольких операций подняла на борт около 400 человек. Затем, ранее на этой неделе, экипаж снял с тонувшей в Средиземном море деревянной лодки еще примерно 400 человек.

На борту Sea-Eye 4 оказались в том числе дети младше 10 лет и пять беременных женщин. Врачи оказали помощь 25 нелегалам, у которых были отмечены гипотермия, морская болезнь и высокое кровяное давление.

Вначале Sea-Eye 4 направилось к итальянскому острову Лампедуза, однако местный центр содержания нелегалов оказался пер еполнен, и судно сменило курс.

По данным базирующейся в ФРГ гуманитарной организации Mission Lifeline, более 200 городов Германии изъявили желание принять нелегальных иммигрантов с борта Sea-Eye 4.

AP отмечает, что число нелегалов, пересекающих центральную часть Средиземного моря в надежде достичь Европы, в этом году выросло до более чем 54 тыс. человек. Однако этот показатель значительно ниже цифр за 2014 - 2017 годы, когда в год до берегов Италии добиралось примерно 120-180 тыс. нелегалов.

Теги: #сицилия #нелегалы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:02 17.10.2021
В Польше за сутки предотвратили более 500 попыток незаконного перехода мигрантами границы с Беларусью

В Польше за сутки предотвратили более 500 попыток незаконного перехода мигрантами границы с Беларусью

19:01 06.10.2021
Гражданину Турции выдвинули подозрение в переправке нелегалов – прокуратура

Гражданину Турции выдвинули подозрение в переправке нелегалов – прокуратура

16:06 26.08.2021
ОКПП "Киев" с начала года предотвратил въезд в Украину около 2 тыс. потенциальных нелегалов

ОКПП "Киев" с начала года предотвратил въезд в Украину около 2 тыс. потенциальных нелегалов

12:29 11.08.2021
В Латвии после объявления ЧС на границе с Беларусью за сутки задержали 77 нелегалов

В Латвии после объявления ЧС на границе с Беларусью за сутки задержали 77 нелегалов

15:21 23.07.2021
СБУ задержала группу афганцев, которые пытались через территорию Украины попасть из России в ЕС

СБУ задержала группу афганцев, которые пытались через территорию Украины попасть из России в ЕС

14:14 23.07.2021
В Средиземном море у берегов Турции затонула лодка с 45 нелегалами

В Средиземном море у берегов Турции затонула лодка с 45 нелегалами

19:34 05.07.2021
Инспекционная проверка нелегальной занятости за 2 дня выявила 240 неоформленных сотрудников – Минэкономики

Инспекционная проверка нелегальной занятости за 2 дня выявила 240 неоформленных сотрудников – Минэкономики

11:45 03.07.2021
Госпогранслужба Украины задержала трех граждан Индии, которые пытались незаконно пробраться в Словакию

Госпогранслужба Украины задержала трех граждан Индии, которые пытались незаконно пробраться в Словакию

15:31 19.05.2021
Испанские власти сообщают о возвращении почти 5 тыс. нелегалов из Сеуты в Марокко

Испанские власти сообщают о возвращении почти 5 тыс. нелегалов из Сеуты в Марокко

10:30 18.04.2021
На Закарпатье пограничники предотвратили незаконную переправку в Румынию двух граждан Индии – Госпогранслужба Украины

На Закарпатье пограничники предотвратили незаконную переправку в Румынию двух граждан Индии – Госпогранслужба Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Новый глава "Укртрансбезопасности" уволился из полиции

ЮНИСЕФ доставил в Украину около 3 млн доз вакцины Moderna в рамках COVAX

В Казахстане шесть человек погибли в результате выброса метана на шахте Абайская, еще двое в реанимации

В Украине за сутки зафиксировано 17 419 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 8 520 человек, 449 умерло

Российские наемники на Донбассе 2 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Германии растет индекс заболеваемости COVID-19

Расстыковка Crew Dragon-2 с МКС перенесена на сутки из-за непогоды в районе приводнения в Атлантике

Новый глава "Укртрансбезопасности" уволился из полиции

Папа Римский призвал к мирным переговорам для урегулирования конфликта в Эфиопии

Российские наемники вновь сбросили боеприпасы с беспилотников на Донбассе, о потерях не сообщается

ЮНИСЕФ доставил в Украину около 3 млн доз вакцины Moderna в рамках COVAX

В начале недели в Украине будет относительно тепло, местами небольшие дожди

Военные Ирана начали учения в Ормузском проливе и северной части Индийского океана

В Минобороны разработали ряд нормативных документов в рамках цифровой трансформации ведомства

При покушении на иракского премьера использовались три дрона, два удалось сбить - МВД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА