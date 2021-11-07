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14:02 07.11.2021

Российские наемники вновь сбросили боеприпасы с беспилотников на Донбассе, о потерях не сообщается

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Российские наемники вновь сбросили боеприпасы с беспилотников на Донбассе, о потерях не сообщается

Российские наемники в воскресенье сбросили боеприпасы ВОГ-17 на позиции Вооруженных сил Украины к востоку от Мариуполя Донецкой области с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе (ТГК) для урегулирования ситуации на востоке Украины.

"В последние два дня российские вооруженные формирования активно использовали свои БПЛА для атаки позиций Вооруженных сил Украины. А именно: вчера на направлении н.п. Болотенное (22 км северо-восточнее Луганска) один БПЛА был сбит украинскими подразделениями в непосредственной видимости патруля СММ ОБСЕ; сегодня на направлениях Саханка – Водяное, Пикузы – Гнутово использовали еще два. Во всех случаях вражеские БПЛА были снаряжены боеприпасами типа ВОГ-17 (по два), а сегодня совершили их сброс на позиции ВС Украины", - говорится в сообщении Украинской делегации в ТКГ на странице в Facebook.

В Украинской делегации ТКГ подчеркнули, что использование иностранных БПЛА категорически запрещено как минскими договоренностями, так и Дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, которые системно и грубо нарушают оккупационные войска. "Также мы напоминаем, что Вооруженные силы Украины имеют право вести ответный огонь в случае угрозы жизни и здоровью своего военного персонала и мирных жителей", - подчеркивается в сообщении.

О потерях в результате сброса боеприпасов с БПЛА противника в воскресенье в сообщении не говорится.

На странице Операции Объединенных сил в Facebook сообщается, что с начала суток 7 ноября по состоянию на 11:00 со стороны российских наемников нарушения режима огня еще не фиксировались, а криминогенная ситуация в районе проведения ООС оценивается как стабильная.

Теги: #наемники #боеприпасы
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