События

12:02 07.11.2021

В начале недели в Украине будет относительно тепло, местами небольшие дожди

1 мин читать
В начале недели в Украине будет относительно тепло, местами небольшие дожди

В ближайшие сутки, 8 ноября, в большинстве областей Украины сохранится относительно тёплая и влажная погода, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в западных и северных, днём в центральных областях местами ожидается небольшой дождь, в Карпатском регионе умеренные дожди, в горах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7° тепла, днём 7-12°; в Карпатах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днём 0-5° тепла; в южной части ночью 4-9° тепла, днём 12-17°.

В Киеве ночью местами пройдёт небольшой дождь, днём без осадков; температура воздуха ночью 4-6° тепла, днём 8-10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за всё время метеорологических наблюдений в Киеве 8 ноября самая высокая температура воздуха была зафиксирована на отметке +19,6 градусов в 1927 году, а самая низкая ночью на отметке -13,9 градусов в 1888 году.

Во вторник, 9 ноября, в Украине без осадков, лишь в южной части, ночью и в восточных областях дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днём в западных и северных областях 0-5° тепла, на остальной территории 4-9°.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 1-3° тепла, днём 2-4°.

Теги: #погода #прогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:07 06.11.2021
В воскресенье в Украине без существенных осадков, лишь в Карпатском регионе небольшой дождь

В воскресенье в Украине без существенных осадков, лишь в Карпатском регионе небольшой дождь

20:34 04.11.2021
В ближайшие пару лет ожидается "бум" развития торговой недвижимости в регионах Украины – мнение

В ближайшие пару лет ожидается "бум" развития торговой недвижимости в регионах Украины – мнение

16:33 04.11.2021
Рада может через полгода отправить в отставку ещё двух министров - Арахамия

Рада может через полгода отправить в отставку ещё двух министров - Арахамия

11:53 04.11.2021
В Украине потеплеет в ближайшие сутки, но в выходные станет прохладнее

В Украине потеплеет в ближайшие сутки, но в выходные станет прохладнее

11:55 03.11.2021
В Украине ожидается потепление, возможны туманы

В Украине ожидается потепление, возможны туманы

12:08 02.11.2021
Сырая, прохладная погода ожидается в Украине в ближайшие сутки

Сырая, прохладная погода ожидается в Украине в ближайшие сутки

13:36 01.11.2021
В Украине ожидается прохладная погода, местами дожди, туманы и морозы

В Украине ожидается прохладная погода, местами дожди, туманы и морозы

11:33 31.10.2021
В Украине ожидается умеренно прохладная погода, местами дожди и морозы

В Украине ожидается умеренно прохладная погода, местами дожди и морозы

13:13 30.10.2021
Ближайшие два дня осадки в Украине не ожидаются

Ближайшие два дня осадки в Украине не ожидаются

19:52 29.10.2021
Минэкономики ФРГ ухудшило прогноз роста ВВП в 2021г до 2,6% с 3,5%

Минэкономики ФРГ ухудшило прогноз роста ВВП в 2021г до 2,6% с 3,5%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Казахстане шесть человек погибли в результате выброса метана на шахте Абайская, еще двое в реанимации

В Украине за сутки зафиксировано 17 419 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 8 520 человек, 449 умерло

Российские наемники на Донбассе 2 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

Неизвестные напали на депутата одной из ОТГ Херсонской области, за его жизнь борются врачи – полиция

Правительство Украины отменило решение о победителе конкурса на должность главы Государственной налоговой службы

ПОСЛЕДНЕЕ

Военные Ирана начали учения в Ормузском проливе и северной части Индийского океана

В Минобороны разработали ряд нормативных документов в рамках цифровой трансформации ведомства

При покушении на иракского премьера использовались три дрона, два удалось сбить - МВД

Зеленский поздравил работников социальной сферы с их профессиональным праздником

Три человека погибли в ДТП на автодороге "Киев-Знаменка"

В Казахстане шесть человек погибли в результате выброса метана на шахте Абайская, еще двое в реанимации

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 249,5 млн

В Украине за сутки зафиксировано 17 419 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 8 520 человек, 449 умерло

С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

7 ноября: Какой сегодня праздник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА