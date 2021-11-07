События

11:40 07.11.2021

Военные Ирана начали учения в Ормузском проливе и северной части Индийского океана

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Военные Ирана начали учения в Ормузском проливе и северной части Индийского океана

Вооруженные силы Ирана в воскресенье приступили к масштабным учениям "Зульфикар-1400" в прибрежных районах на юго-востоке страны, а также в близлежащих водах - от восточной акватории Ормузского пролива до северных районов Индийского океана, передает агентство "Тасним".

Также маневры частично затрагивают Красное море. В учениях принимают участие пехотные подразделения, автобронетанковые и механизированные части иранской армии, ВМС и ВВС Ирана, зенитные установки. Военные используют средства радиоэлектронной борьбы и различные типы беспилотников, в том числе созданные в Иране.

Представитель учений сообщил, что цель маневров - донести до стран региона сигнал о готовности Ирана обеспечивать региональный мир, причем совместными c прочими государствами усилиями, в то время как внешние по отношению к этому региону силы вызывают здесь лишь конфликты и нестабильность.

Накануне контр-адмирал ВС Ирана Хабибулла Саяри заявлял, что в ходе предстоящих маневров иранские военные продемонстрируют готовность действовать в отдаленных от Ирана водах. Он подчеркнул, что за любым актом агрессии против Ирана последует "сокрушительный ответ армии".

Теги: #учения #иран
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