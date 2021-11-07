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08:50 07.11.2021

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 249,5 млн

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 249,5 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья возросло до 249 млн 538 тыс. 695, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 44 тыс. 795 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 46 млн 461 тыс. 714 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 754 тыс. 278.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 352 тыс. 312. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 460 тыс. 747 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 874 тыс. 324 заболевших, из них умерли 609 тыс. 388 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 649,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 323 человека, в Индии - 330, Бразилии - 2 тыс. 840.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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