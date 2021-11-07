События

08:17 07.11.2021

В Украине за сутки зафиксировано 17 419 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 8 520 человек, 449 умерло

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В Украине за сутки зафиксировано 17 419 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 8 520 человек, 449 умерло

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 17 419 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 8 520 человек, 449 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 6 ноября в Украине: зафиксировано 17 419 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 119, медработников – 195); 131 406 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 85 340 человек, полностью иммунизированы – 46 066 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 5 652 человека; летальных случаев – 449; выздоровело – 8 520 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 6 ноября зафиксировано 25 063 новых случаев заболевания СOVID-19, 5 ноября зафиксировано 26 488 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 ноября зафиксировано 27 377 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 ноября сообщалось о 23 393 новых инфицированных коронавирусной болезнью, 2 ноября зафиксировано 19 455 новых случаев заболевания СOVID-19, 1 ноября зафиксировано 13 936 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 октября в Украине зафиксировано 17 430 инфицированных коронавирусом, 30 октября зафиксировано 26 198 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 октября зафиксировано 26 870 новых случаев заболевания СOVID-19, 28 октября сообщалось о 26 071 инфицированных коронавирусом, 27 октября зафиксировано 22 574 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 075 433 человека; выздоровело – 2 512 756 человек; летальных случаев  – 72 084.

С начала вакцинальной кампании привито 11 354 681 человека, из них получили одну дозу – 11 354 679 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 904 573 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 19 259 252 прививки.

Теги: #статистика #коронавирус
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