С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

С начала суток нарушений режима прекращения огня на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил утром в субботу.

При этом, за прошедшие сутки зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Зайцевого враг открывал огонь из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Болотенное был задействован беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.