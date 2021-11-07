События

07:13 07.11.2021

С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

1 мин читать
С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

С начала суток нарушений режима прекращения огня на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил утром в субботу.

При этом, за прошедшие сутки зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Зайцевого враг открывал огонь из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Болотенное был задействован беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:40 06.11.2021
Российские наемники на Донбассе 2 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 2 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

07:18 06.11.2021
В результате обстрелов на Донбассе в течение минувших суток ранен украинский боец, состояние его здоровья удовлетворительное

В результате обстрелов на Донбассе в течение минувших суток ранен украинский боец, состояние его здоровья удовлетворительное

17:20 05.11.2021
Украинский военный получил ранение на Донбассе вследствие обстрелов со стороны российских наемников

Украинский военный получил ранение на Донбассе вследствие обстрелов со стороны российских наемников

07:23 05.11.2021
За минувшие сутки зафиксировано девять нарушений режима тишины на Донбассе

За минувшие сутки зафиксировано девять нарушений режима тишины на Донбассе

17:24 04.11.2021
Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Марьинки и Попасной

Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Марьинки и Попасной

07:24 04.11.2021
Украинский военнослужащий ранен на Донбассе за минувшие сутки

Украинский военнослужащий ранен на Донбассе за минувшие сутки

17:37 03.11.2021
Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле н.п.Лобачево и Пивденное

Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле н.п.Лобачево и Пивденное

07:14 03.11.2021
С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

19:00 02.11.2021
Украина готова к эскалации и новому витку боевых действий со стороны РФ - командующий Объединенными силами

Украина готова к эскалации и новому витку боевых действий со стороны РФ - командующий Объединенными силами

07:18 02.11.2021
С начала суток в результате одного обстрела российских наемников погиб украинский военный

С начала суток в результате одного обстрела российских наемников погиб украинский военный

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе 2 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

Неизвестные напали на депутата одной из ОТГ Херсонской области, за его жизнь борются врачи – полиция

Правительство Украины отменило решение о победителе конкурса на должность главы Государственной налоговой службы

Умер народный депутат восьми созывов Ефим Звягильский

Зеленский в годовщину освобождения Киева от нацистских оккупантов почтил память погибших защитников столицы

ПОСЛЕДНЕЕ

7 ноября: Какой сегодня праздник

США осуждают покушение на премьера Ирака, это теракт - госдеп

С 8 ноября в Лозовой поездки в транспорте и посещение кафе только при наличии COVID-сертификата или ПЦР-теста

Премьер Ирака не пострадал в результате ракетного обстрела его резиденции в Багдаде

Работа Днепровского металлургического завода временно приостановлена из-за пожара

Космический корабль Crew Dragon-2 покинет МКС для последующего приводнения в Атлантике

Суд в США приостановил действие распоряжения Байдена об обязательной вакцинации сотрудников компаний

Профсоюз педагогов призывает власть отложить до 8 декабря отстранение невакцинированных работников образования

Германия направляет дипломата в Афганистан - СМИ

Столичные спасатели ликвидировали пожар в административном здании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА