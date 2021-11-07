С 8 ноября в Лозовой поездки в транспорте и посещение кафе только при наличии COVID-сертификата или ПЦР-теста

С понедельника, 8 ноября, в Лозовой Харьковской области по рекомендации СНБО вводится ряд дополнительных ограничений.

"Общественный транспорт, заведения общественного питания и другие будут работать, но по сертификатам о вакцинации, или ПЦР-тестами, или справкам о выздоровлении или противопоказании (вакцинации - ИФ)", - сообщается на официальном сайте Лозовского горсовета.

Планируется, что водители маршруток будут предупреждать пассажиров о необходимости соответствующих документов, а проверять их наличие будут сотрудники полиции.

Вместе с тем Лозовская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила не отменять решение об окончании дистанционного обучения и с понедельника дети возобновят занятия в школе.

С начала года от ковида умерли 168 жителей Лозовской громады, из них 23 – за прошлую неделю. На октябрь приходится почти треть заболеваний COVID-19, зафиксированных с начала этого года - более тысячи случаев из 3761.