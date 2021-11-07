Премьер Ирака не пострадал в результате ракетного обстрела его резиденции в Багдаде

Ракета попала в резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи в Багдаде, политик не пострадал, сообщает в воскресенье агентство Associated Press (АР).

AP ссылается на заявление правительства Ирака, в котором говорится, что ракета была нацелена на резиденцию премьера в укрепленной Зеленой зоне Багдада.

В правительстве отметили, что аль-Каземи не пострадал и "находится в добром здравии". Ранее СМИ сообщали, что он получил ранения.

Отмечается, что главу государства пытались убить при помощи беспилотника.

Жители Багдада услышали звук взрыва, за которым последовала стрельба со стороны Зеленой зоны столицы, в которой расположены иностранные посольства и правительственные учреждения, говорится в сообщении.