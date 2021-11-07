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03:05 07.11.2021

Работа Днепровского металлургического завода временно приостановлена из-за пожара

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Работа Днепровского металлургического завода временно приостановлена из-за пожара

Технологический процесс на Днепровском металлургическом заводе им. Петровского временно приостановлен из-за пожара, сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"6 ноября в 10:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, произошедшем по адресу: город Днепр, Новокодацкий район, улица Ударников на территории АО "Евраз-ДМЗ" им. Петровского", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что произошло возгорание силовых кабелей в кислородно-конвекторном цехе по изготовлению стали. Огнем повреждены силовые электрические кабели длиной 30 погонных метров в металлическом коробе.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет.

Пожар локализован в 12:10 и полностью ликвидирован в 13:33.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

К ликвидации были привлечены 29 человек личного состава и 9 единиц техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Теги: #днепр #пожар #завод
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