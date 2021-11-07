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01:20 07.11.2021

Суд в США приостановил действие распоряжения Байдена об обязательной вакцинации сотрудников компаний

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Суд в США приостановил действие распоряжения Байдена об обязательной вакцинации сотрудников компаний

Федеральный апелляционный суд Нового Орлеана (штат Луизиана) приостановил в субботу действие распоряжения администрации США, предусматривающее введение требований по вакцинации от COVID-19 в насчитывающих 100 или более сотрудников компаний.

По сообщению Bloomberg, такое временное решение суд принял, получив иски от десятков компаний. Также против обязательной вакцинации выступили прокуратуры Техаса, Луизианы, Юты и Южной Каролины.

В суде потребовали от администрации США не позже понедельника предоставить пояснения к своему решению.

В апелляционном суде мотивировали такой шаг тем, что истцы "дали основания полагать, что могут быть серьезные опасения по поводу законности принятых мер и соответствия их конституции".

Согласно версии истцов, исполнительная власть США не имеет права обязывать сотрудников к вакцинации, а в случае отказа от прививки - по сути, - лишать их работы.

Американские СМИ отмечают, что такой поворот событий - сильный удар по президенту США Джо Байдену и его стратегии по борьбе против пандемии COVID-19.

Ранее в ноябре Белый дом объявил, что с 4 января 2022 года обязательная вакцинация будет касаться сотрудников компаний, насчитывающих от 100 человек. Сотрудники, не желающие прививаться, должны будут минимум раз в неделю в обязательном порядке проходить тестирование на коронавирус.

Теги: #сша #вакцинация #суд
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