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23:47 06.11.2021

Германия направляет дипломата в Афганистан - СМИ

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Германия направляет дипломата в Афганистан - СМИ

Правительство Германии планирует изменить отношения с действующей властью Афганистана и в ближайшие дни направит в страну дипломата Маркуса Потцеля для выяснения обстановки на месте, сообщает газета Welt am Sonntag.

По информации издания, Потцель будет выяснять, как немецкие дипломаты могут вернуться в стране к работе, пока на временных условиях.

Помимо этого, генпрокуратура ФРГ проверяет правовые вопросы в связи с движением "Талибан" - в Германии оно расценивается как террористическая группировка.

Названные шаги помогут облегчить ФРГ общение с властями Афганистана, считает издание.

Теги: #афганистан #дипломат #германия
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