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22:49 06.11.2021

Столичные спасатели ликвидировали пожар в административном здании

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Столичные спасатели ликвидировали пожар в административном здании

Пожар в административном здании в Печерском районе Киева был ликвидирован вечером в субботу, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве на своей странице в Фейсбуке.

"6 ноября в 21:53 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Большой Васильковской, 143/2, что в Печерском районе столицы", - указано в сообщении.

На место вызова были направлены пожарные из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место было установлено, что на крыше 6-этажного административного здания произошло короткое замыкание проводов с последующим горением. Пожарные сразу приступили к тушению пожара.

Отмечается, что в 22:09 возгорание было локализовано на площади 5 кв. м и в 22:14 – ликвидировано.

На месте происшествия работали 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет.

Причины и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

Теги: #киев #админздание #пожар
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