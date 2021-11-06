Беларусь усиливает состав дежурных сил по ПВО

Состав дежурных сил по противовоздушной обороне Беларуси усилен в ответ на обстановку, которая складывается вокруг воздушных границ страны, говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны, размещенном в субботу.

"В рамках усиления дежурных сил по противовоздушной обороне на боевое дежурство по охране воздушных рубежей страны заступил 6-й зенитный ракетный дивизион воинской части 30151", - говорится в сообщении.

Там также приводится цитата командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майора Игоря Голуба: "мы усилили состав дежурных сил по ПВО наших зенитных ракетных соединений и воинских частей". "Это адекватный ответ на ту обстановку, которая складывается вокруг воздушных границ Беларуси", - подчеркнул Голуб.

Он отметил, что Минобороны наблюдает значительное увеличение интенсивности полетов как боевой, так и разведывательной авиации у белорусских границ. "Только за прошлую неделю зафиксировано более 60 таких полетов", - сообщил Голуб.