События

22:07 06.11.2021

Беларусь усиливает состав дежурных сил по ПВО

1 мин читать
Беларусь усиливает состав дежурных сил по ПВО

Состав дежурных сил по противовоздушной обороне Беларуси усилен в ответ на обстановку, которая складывается вокруг воздушных границ страны, говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны, размещенном в субботу.

"В рамках усиления дежурных сил по противовоздушной обороне на боевое дежурство по охране воздушных рубежей страны заступил 6-й зенитный ракетный дивизион воинской части 30151", - говорится в сообщении.

Там также приводится цитата командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майора Игоря Голуба: "мы усилили состав дежурных сил по ПВО наших зенитных ракетных соединений и воинских частей". "Это адекватный ответ на ту обстановку, которая складывается вокруг воздушных границ Беларуси", - подчеркнул Голуб.

Он отметил, что Минобороны наблюдает значительное увеличение интенсивности полетов как боевой, так и разведывательной авиации у белорусских границ. "Только за прошлую неделю зафиксировано более 60 таких полетов", - сообщил Голуб.

Теги: #минобороны #пво #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:04 06.11.2021
Импорт электроэнергии из Беларуси в объеме 5 МВт-ч 6 ноября осуществляет "ТЭТ групп" – глава энергокомитета Рады

Импорт электроэнергии из Беларуси в объеме 5 МВт-ч 6 ноября осуществляет "ТЭТ групп" – глава энергокомитета Рады

18:27 05.11.2021
Рада ратифицировала протокол об автомобильном сообщении с Беларусью

Рада ратифицировала протокол об автомобильном сообщении с Беларусью

13:26 05.11.2021
В Польше утверждают, что белорусский военный на границе пытался выстрелить в польских военнослужащих

В Польше утверждают, что белорусский военный на границе пытался выстрелить в польских военнослужащих

11:05 04.11.2021
Рада дала добро на назначение Резникова министром обороны

Рада дала добро на назначение Резникова министром обороны

10:52 04.11.2021
Резников: украинская бумажная армия должна остаться в прошлом

Резников: украинская бумажная армия должна остаться в прошлом

15:54 03.11.2021
Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендует Раде назначить Резникова министром обороны

Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендует Раде назначить Резникова министром обороны

14:59 03.11.2021
Зеленский подал в Раду представление о назначении Резникова министром обороны

Зеленский подал в Раду представление о назначении Резникова министром обороны

14:41 03.11.2021
Польша потребовала от Беларуси объяснений в связи с "вторжением" вооруженных людей на польскую территорию

Польша потребовала от Беларуси объяснений в связи с "вторжением" вооруженных людей на польскую территорию

20:16 02.11.2021
По состоянию на начало ноября вблизи украинских границ и на временно оккупированных территориях находилось около 90 тыс. российских военных - Минобороны Украины

По состоянию на начало ноября вблизи украинских границ и на временно оккупированных территориях находилось около 90 тыс. российских военных - Минобороны Украины

18:43 02.11.2021
Министр обороны Таран подал заявление об отставке – представитель правительства в Раде

Министр обороны Таран подал заявление об отставке – представитель правительства в Раде

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе 2 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

Неизвестные напали на депутата одной из ОТГ Херсонской области, за его жизнь борются врачи – полиция

Правительство Украины отменило решение о победителе конкурса на должность главы Государственной налоговой службы

Умер народный депутат восьми созывов Ефим Звягильский

Зеленский в годовщину освобождения Киева от нацистских оккупантов почтил память погибших защитников столицы

ПОСЛЕДНЕЕ

Профсоюз педагогов призывает власть отложить до 8 декабря отстранение невакцинированных работников образования

Германия направляет дипломата в Афганистан - СМИ

Столичные спасатели ликвидировали пожар в административном здании

Жителю Киева грозит до 7 лет тюрьмы за массовое изготовление поддельных официальных документов

Несколько сотен сторонников Саакашвили требуют у стен Руставской тюрьмы его перевода в гражданскую клинику, ставят палатки

В Telegram появится платная функция отключения рекламы - Дуров

Российские наемники на Донбассе 2 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

В Средиземное море вошло американское судно гидроакустической разведки

Первый экипаж китайской национальной космической станции полностью восстановился после возвращения на Землю - CMSA

В воскресенье в Украине без существенных осадков, лишь в Карпатском регионе небольшой дождь

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА