Жителю Киева грозит до 7 лет тюрьмы за массовое изготовление поддельных официальных документов

Киевлянина будут судить за массовое изготовление поддельных тестов на COVID-19, дипломов об образовании и других официальных документов, сообщила Киевская городская прокуратура на своей странице в Фейсбуке.

Совершенные уголовных правонарушений предусмотрены ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

"Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый, житель Киева, через Интернет получал заказы на изготовление поддельных негативных диагностических результатов ПЦР тестов на COVID-19 и дипломов об образовании с использованием голографических защитных элементов", - говорится в сообщении.

В рамках следствия проведены обыски по месту работы и проживания злоумышленника, в ходе которых изъято значительное количество справок о негативных результатах ПЦР тестов, официальные печати медицинских лабораторий, документы об образовании (дипломы) с элементами голографической защиты, ноутбуки, содержащие сведения об общении с клиентами, заказывающими поддельные документы, образцы дипломов и программных средств для их изготовления, 15 мобильных телефонов с перепиской с клиентами, одноразовые сим-карты, рабочий блокнот с черновыми записями, значительное количество образцов голограмм, а также оборудование, с помощью которого производились поддельные официальные документы.

Отмечается, что в настоящее время обвинительный акт в уголовном производстве передан в суд.