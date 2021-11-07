7 ноября: Какой сегодня праздник

В первое воскресенье ноября в Украине согласно Указу Президента Украины от 13.04.1999 № 374/99 отмечают День работника социальной сферы.

Этот праздник является свидетельством высокой оценки государством роли работников, ежедневно обеспечивающих реализацию государственной политики по вопросам социальной защиты, занятости, организации оплаты и безопасности труда, трудовых отношений.

7 ноября исполнилось бы 85 лет со дня рождения украинского художника, писателя-шестидесятника Николая Степановича Винграновского.

И сегодня его стихи впервые будут звучать на английском со сцены киевского театра "Сузір’я".

Перевод текста спектакля "Прекрасный зверь в сердце" по поэзии мастера (исполнитель народный артист Украины Евгений Нищук, постановка и сценография народного артиста Украины Алексея Кужельного) для показа на Эдинбургском театральном фестивале осуществил главный редактор журнала "Всесвіт" Дмитрий Дроздовский. В спектакле он, директор Украинского культурного фонда Владислав Берковский, американист Тарас Малкович первыми прочли стихи Винграновского на английском. Сергей Жадан отметил значимость этого события для украинской культуры и порадовался открытию англоязычному миру одного из своих любимых поэтов.

Православной церковью почитается память мученика Анастасия и святой праведной Тавифы. Она была одной из первых христианок в Яффе. По преданию, ее воскресил апостол Петр. Также чествуют память мучеников Маркиана и Мартирия. На могиле святых Иоанн Златоуст построил церковь, и многие больные получили там исцеление.

Монах Печерского монастыря Мартирий соблюдал строгий пост и был возведен в дьяконы. Мартирий обладал даром творить чудеса. В 7-й песне канона преподобным Дальних пещер упоминается имя Мартирия.

Сегодня в мире:

День Святого Виллиброрда в Люксембурге (покровителя Великого княжества);

День национальной революции и солидарности в Белоруси (День Октябрьской революции);

День нулевых задач;

День оперы в Венгрии;

День памяти в Тунисе (годовщина преемственности Бен Али);

День спортивной печати в Аргентине;

Международный день инуитов;

Международный день Мерло;

Международный день африканского писателя (отмечают с 1992 года по инициативе Панафриканской ассоциации писателей);

День горького шоколада с миндалем в США;

День революции и солидарности в Бангладеш;

День торта Кладкака в Швеции;

Национальная неделя убежища и спасения животных в США;

Фестиваль Тоху Эмонг у жителей Лота-Наги из Индии (праздник уборки урожая).

События:

1708 – Украинский гетман Иван Мазепа с частью своего войска соединился с войсками шведского короля Карла XII возле села Горки Полтавской области.

1788 - Казаки под руководством Антона Головатого завоевали османскую крепость Очаков.

1909 - Во Львове создан Украинский Студенческий Союз.

1917 - В России начало Октябрьской революции.

1918 - Начало третьего наступления большевиков на Украину.

1919 - В Изяславе УНР и Польская Республика подписали протокол об установлении демаркационной линии между украинскими и польскими войсками.

1920 - По соглашению в Ялтушкове Добровольческая армия де-факто признала независимость УНР.

1928 - В Харькове официально открыт Госпром - первый украинский и европейский 13-этажный небоскреб.

1940 - В Канаде создан Комитет украинцев Канады - КУК.

1941 - Люфтваффе потопило теплоход "Армения" возле Севастополя. Погибли более 5 тыс. человек.

1951 - В Киеве начал работу первый в Украинской ССР телевизионный центр.

1967 - Генассамблея ООН приняла Декларацию о ликвидации дискриминации женщин.

1990 - Разгон милицией в Киеве студентов на площади Победы и провокация против народного депутата Степана Хмары.

2000 - Джордж Уокер Буш стал президентом США.

Именины: Анастасий, Валерий, Маркиян, Мартирий, Савин, Хрисанф.